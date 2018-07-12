РФ нужно продолжать сотрудничать с Ираном в оборонной сфере — Путин

Президент России Владимир Путин согласился с иранской стороной в том, что Москве и Тегерану стоит продолжать сотрудничество в сфере обороны.

Слова российского лидера передал советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти. В четверг утром тот встретился с Путиным в резиденции президента в Ново-Огарево. Стороны обсудили двусторонние отношения и международную повестку. Велаяти назвал прошедшие переговоры конструктивными и искренними.

Иран выступает за сохранение сотрудничества с Россией как в политической, так и в оборонной сфере. Российский лидер согласился с этим.