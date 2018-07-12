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16:10   12 Июля 2018
Весь мир

РФ нужно продолжать сотрудничать с Ираном в оборонной сфере — Путин

РФ нужно продолжать сотрудничать с Ираном в оборонной сфере — Путин

Президент России Владимир Путин согласился с иранской стороной в том, что Москве и Тегерану стоит продолжать сотрудничество в сфере обороны.

Слова российского лидера передал советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти. В четверг утром тот встретился с Путиным в резиденции президента в Ново-Огарево. Стороны обсудили двусторонние отношения и международную повестку. Велаяти назвал прошедшие переговоры конструктивными и искренними.

Иран выступает за сохранение сотрудничества с Россией как в политической, так и в оборонной сфере. Российский лидер согласился с этим.

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Автор: Юлия Халус
#россия #путин #иран #политика #весь мир
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