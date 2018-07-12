Президент Судана Омар аль-Башир планирует посетить Россию с официальным визитом в будущую пятницу.

Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник в администрации президента республики.

По словам источника, аль-Башира в Москву пригласил глава государства Владимир Путин. Лидеры двух стран намерены посетить финальный матч мирового первенства по футболу. На поле встретятся команды из Хорватии и Франции.

Стороны также поговорят об укреплении отношений между государствами.

Ранее сообщалось, что на финал мундиаля приедет президент Франции Эмманюэль Макрон. Он подчеркнул, что хочет сохранить диалог с Россией по разным вопросам.