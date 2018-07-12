Путин назначил Козака на пост спецпреда по развитию экономических отношений с Молдавией

Вице-премьер Дмитрий Козак назначен на пост спецпреда президента РФ Владимира Путина по развитию торгово-экономических отношений с Молдавией

.

Российский лидер уже подписал указ с назначением политика, ознакомиться с содержанием документа можно на сайте правовой информации.

Таким образом, указ о назначении на эту должность бывшего вице-премьера Дмитрия Рогозина был аннулирован. Его обязанности переданы Козаку.

Путин назначил Рогозина гендиректором госкорпорации «Роскосмос» 24 мая 2018 года.