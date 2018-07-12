Макрон подтвердил, что встретится с Путиным 15 июля

Французский лидер подтвердил, что собирается встретиться с российским коллегой в Москве 15 июля. Политики обсудят острые и наиболее важные вопросы.

По словам Макрона, очень важно продолжать диалог с Россией. Двустороннее сотрудничество позволяет продвигаться по различным темам, в частности, во проблеме кибербезопасности. Об этом президенты говорили на полях ПМЭФ в Петербурге.

Кроме того, французский лидер затронул тему минских договоренностей. По его словам, здесь не может быть и речи об уступках. Но желание сохранить диалог присутствует. Так стороны смогут продвигаться к деэскалации конфликта.

Макрон прилетит в Москву на финальный матч чемпионата мира по футболу, как говорилось ранее. Путин тоже собирается посетить игру. В воскресенье за Кубок мира ФИФА будут бороться сборные Франции и Хорватии.