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15:45   12 Июля 2018
Весь мир

Макрон подтвердил, что встретится с Путиным 15 июля

Макрон подтвердил, что встретится с Путиным 15 июля

Французский лидер подтвердил, что собирается встретиться с российским коллегой в Москве 15 июля. Политики обсудят острые и наиболее важные вопросы.

По словам Макрона, очень важно продолжать диалог с Россией. Двустороннее сотрудничество позволяет продвигаться по различным темам, в частности, во проблеме кибербезопасности. Об этом президенты говорили на полях ПМЭФ в Петербурге.

Макрон подтвердил, что встретится с Путиным 15 июля

Кроме того, французский лидер затронул тему минских договоренностей. По его словам, здесь не может быть и речи об уступках. Но желание сохранить диалог присутствует. Так стороны смогут продвигаться к деэскалации конфликта.

Макрон прилетит в Москву на финальный матч чемпионата мира по футболу, как говорилось ранее. Путин тоже собирается посетить игру. В воскресенье за Кубок мира ФИФА будут бороться сборные Франции и Хорватии.

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Автор: Виктория Разумовская
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