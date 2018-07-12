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15:56   12 Июля 2018
Россия

Членов Совфеда возмутило слово «квест» в названиях патриотических мероприятий Росмолодежи

Членов Совфеда возмутило слово «квест» в названиях патриотических мероприятий Росмолодежи

В ходе совещание Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, посвященном реализации госпрограммы «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-2020 годы», руководство Росмолодежи подверглось критики за использование англицизмов.

Как заявил в ходе совещания член Совфеда Алексей Кондратьев руководителю Федерального агентства по делам молодежи Александру Бугаеву, в воспитательном процессе недопустимо использовать в термины и формулировки на иностранных языках в названиях патриотических мероприятий, так как делая это, мы воспитываем людей, преданных не нашей Родине, а шаблонам, стандартам и формулам других стран.

«Патриотическое воспитание, как и любое воспитание, - это управляемый процесс. Если не мы воспитываем нашу молодежь, ее воспитывает кто-то другой», - подчеркнул Кондрнатьев.

До этого Бугаев, говоря на заседании о различных молодежных программах, рассказал, в частности, о квестах, которые часто проводятся и нравятся молодым людям. На вопрос сенатора Таймураза Мамсурова, о том, что значит слово «квест», Бугаев пояснил, что – это форма организации активных мероприятий, которая пользуется у современной молодежи большой популярностью.

«Эти названия формировались нашими партнерами из «Волонтеров Победы» с опорой на те мнения, которые высказывали сами ребята», - добавил при этом глава Росмолодежи.

В ответ сенаторы высказали мнение, что мероприятия, в названии которых присутствует слово «квест» не следует называть патриотичными и всероссийскими, так как «квест» уже означает «что-то не наше».

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Автор: Александр Люблинский
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