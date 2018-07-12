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15:52   12 Июля 2018
Россия

Путин продлил контрсанкции

Путин продлил контрсанкции

Соответствующий указ опубликован на сайте правовой информации. Ответные санкции продлены на 2019 год.

Обеспечить их выполнение поручили Кабмину РФ. При необходимости можно внести предложения об изменении. 

В марте 2014 года Евросоюз, США, Канада, Австралия и еще ряд стран постепенно начали вводить санкции против России. Причиной тому стала ситуация на Украине. В начале августа того же года президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о введении ответных санкций. 7 августа заработал запрет на импорт товаров из США, Норвегии, Канады, Австралии и стран Евросоюза.

Постепенно список стран расширялся. Корректировался и список товаров.

В сторону Москвы действует несколько видов санкций — экономические, индивидуальные и ограничения по Крыму. Западные политики регулярно продлевают санкции. В последний раз это произошло 8 июля текущего года. Тогда ЕС продлил экономические ограничения в отношении России.

В прошлом месяце Путин подписал закон о мерах противодействия на действия США и других стран по санкционной политике. Указ позволяет правительству РФ отвечать на санкции, которые вводят государства из списка. Ограничения не должны касаться тех товаров, аналогов которых нет в России, или же жизненно необходимых продуктов.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #путин #антироссийские санкции #политика #весь мир
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