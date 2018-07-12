Путин продлил контрсанкции

Соответствующий указ опубликован на сайте правовой информации. Ответные санкции продлены на 2019 год.

Обеспечить их выполнение поручили Кабмину РФ. При необходимости можно внести предложения об изменении.

В марте 2014 года Евросоюз, США, Канада, Австралия и еще ряд стран постепенно начали вводить санкции против России. Причиной тому стала ситуация на Украине. В начале августа того же года президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о введении ответных санкций. 7 августа заработал запрет на импорт товаров из США, Норвегии, Канады, Австралии и стран Евросоюза.

Постепенно список стран расширялся. Корректировался и список товаров.

В сторону Москвы действует несколько видов санкций — экономические, индивидуальные и ограничения по Крыму. Западные политики регулярно продлевают санкции. В последний раз это произошло 8 июля текущего года. Тогда ЕС продлил экономические ограничения в отношении России.

В прошлом месяце Путин подписал закон о мерах противодействия на действия США и других стран по санкционной политике. Указ позволяет правительству РФ отвечать на санкции, которые вводят государства из списка. Ограничения не должны касаться тех товаров, аналогов которых нет в России, или же жизненно необходимых продуктов.