Издательство «АСТ» обвинило автора романа «Дети подземелий» в плагиате

В издательства «АСТ» заявили, что появившийся в последнее время в интернете текст романа «Дети подземелий» автора Анастасии Поповой, которая скрывается под псевдонимом Саят Хе, является плохо скрываемым и циничным плагиатом.

Как заявили в издательстве, распространенный на различных ресурсах в печатном и аудиоформатах, текст романа включает в себя многостраничное цитирование неизмененных фрагментов романа «Ареал.Зараженье» автора Сергея Тормашева.

Издательство, заявляя о грубом нарушении действующего законодательства об авторском праве и этики писателя, предостерегает также коллег по издательскому цеху от сотрудничества с данной писательницей и призывает к бдительности.

Также сообщается, что ООО «Издательство АСТ» и писатель Сергей Тормашев благодарят внимательных читателей за оперативное выявление случая плагиата и в настоящее время планируют подать судебный иск по защите авторских прав.