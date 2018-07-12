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15:28   12 Июля 2018
Россия

Издательство «АСТ» обвинило автора романа «Дети подземелий» в плагиате

Издательство «АСТ» обвинило автора романа «Дети подземелий» в плагиате

В издательства «АСТ» заявили, что появившийся в последнее время в интернете текст романа «Дети подземелий» автора Анастасии Поповой, которая скрывается под псевдонимом Саят Хе, является плохо скрываемым и циничным плагиатом.

Как заявили в издательстве, распространенный на различных ресурсах в печатном и аудиоформатах, текст романа включает в себя многостраничное цитирование неизмененных фрагментов романа «Ареал.Зараженье» автора Сергея Тормашева.

Издательство, заявляя о грубом нарушении действующего законодательства об авторском праве и этики писателя, предостерегает также коллег по издательскому цеху от сотрудничества с данной писательницей и призывает к бдительности.

Также сообщается, что ООО «Издательство АСТ» и писатель Сергей Тормашев благодарят внимательных читателей за оперативное выявление случая плагиата и в настоящее время планируют подать судебный иск по защите авторских прав.

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Автор: Александр Люблинский
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