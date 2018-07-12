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15:21   12 Июля 2018
Весь мир

СМИ: Порошенко встретился с Трампом на полях саммита НАТО

СМИ: Порошенко встретился с Трампом на полях саммита НАТО

Агентство «Укринформ» сообщает, что президент Украины Петр Порошенко встретился со своим американским коллегой Дональдом Трампом во время саммита НАТО в Брюсселе. Об этом СМИ рассказал источник.

Источник также сообщил, что детали встречи Порошенко расскажет сам, во время встречи со СМИ.

Ранее президент Украины поблагодарил НАТО и ЕС за поддержку в «освобождении Крыма» и урегулировании конфликта в Донбассе. По его словам, Киев получил «сильный сигнал» от Госдепа и Белого дома, которые подтвердили приверженность своей позиции по Крыму. Тогда же Порошенко выразил надежду, что ему удастся встретиться с президентом США перед его встречей с главой России.

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Автор: Виктория Разумовская
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