Самолет МЧС РФ доставил из Армении в Сирию 30 тонн гумпомощи

Всего запланирована переброска 100 тонн гуманитарной помощи, уточнили в четверг в российском Центре примирения враждующих сторон (ЦПВС).

Армяно-российский центр гуманитарного реагирования 12 июля на самолете Ил-76 МЧС России доставил в Сирию 30 тонн гуманитарной помощи. В частности, рисовую и гречневую крупы, растительное масло, а также предметы первой необходимости. Гуманитарный груз при содействии ЦПВС и Сирийского Арабского красного полумесяца передадут сирийским беженцам, возвращающимся в освобожденные от террористов населенные пункты.

Дамаск постепенно восстанавливает районы, которые ранее пострадали от боевиков. Там заново отстраиваются школы, больницы, а также объекты водо- и электроснабжения. Все это позволяет людям вернуться домой.