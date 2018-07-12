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15:10   12 Июля 2018
Россия

Двенадцатый корабль проекта «Буян» поступит в ВМФ РФ в 2023 году

Двенадцатый корабль проекта «Буян» поступит в ВМФ РФ в 2023 году

Замглавы Минобороны РФ Алексей Криворучко заявил, что ВМФ примет малый ракетный корабль «Ставрополь».

Политик участвовал в церемонии закладки последнего, двенадцатого малого корабля. Мероприятие прошло на заводе Зеленодольском кораблестроительном заводе им. Горького в Татарстане.

Криворучко отметил, что предприятие обладает необходимой степенью технологической готовности. До 2021 года завод загружен заказами.

Малый ракетный корабль «Ставрополь» является частью проекта 21631. На вооружении Военно-морского флота уже находится шесть кораблей. На борту судов установлены ракеты типа «Калибр» и артиллерия.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #политика #вмф рф #проект 21631 буян
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