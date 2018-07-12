Трамп: Я жду встречи с Путиным

Американский лидер посетил внеочередное заседание НАТО в Брюсселе.

На совещании политик сообщил, что ожидает встречи с российским коллегой Владимиром Путиным и добавил, что диалог может оказаться весьма продуктивным.

Трамп не отрицает, что переговоры могут ничего не принести. Беседа займет много времени и охватит широкий спектр проблем.

Президенты России и США встретятся в Хельсинки в понедельник, 16 июля. Планируется, что стороны обсудят Сирию, Украину и развитие отношений между Москвой и Вашингтоном.