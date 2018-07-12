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15:01   12 Июля 2018
Россия

Дом по программе реновации построят на северо-востоке столицы

Дом по программе реновации построят на северо-востоке столицы

Дом планируют возвести на Илимской улице в Северо-Восточном административном округе столицы. Участок под строительство занимает около 0,5 га. Площадь дома займет примерно 13,7 тысячи квадратных метров.

Ответственный секретарь градостроительно-земельной комиссии (ГЗК) Константин Тимофеев считает, что такой площади будет достаточно, чтобы построить дом по программе реновации. Сюда переселят жителей района Лианозово.

Программа реновации жилья в Москве стартовала в августе 2017 года. Предполагается, что к 2032 году по ней удастся расселить более пяти тысяч домов, в которых проживают в общей сложности около миллиона человек.

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Автор: Виктория Разумовская
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