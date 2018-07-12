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15:30   12 Июля 2018
Весь мир

Бальбек пообещал Тимошенко запоминающийся урок от России

Бальбек пообещал Тимошенко запоминающийся урок от России

Депутат Госдумы Руслан Бальбек ответил на заявление  члена Верховной рады, лидера фракции «Батькивщина» Юлии Тимошенко о намерении Украины вернуть Крым и пообещал в таком случае задать запоминающийся урок от России.

Напомним, Тимошенко предложила вернуть Крым с помощью усиления армии и проведения переговоров в будапештском формате. 

Такое заявление не оставил без внимания российский политик и объяснил, что такие политинициативы вряд ли поспособствуют установлению мира на Украине или урегулированию отношений с Россией, скорее наоборот. При этом он напомнил о прошлом Тимошенко в роли «газовой принцессы» и указал на ее «приверженность к гангстерским разборкам вблизи крымского полуострова». Однако Россия не позволит такого произвола, передает РИА Новости.

Бальбек пообещал Тимошенко запоминающийся урок от России

«На бандитские выходки мы найдем, чем ответить, да так, чтобы урок запомнился надолго», — пообещал он. 

К тому же, Бальбек упомянул об обязательстве Украины быть внеблоковой страной и посоветовал киевским политикам не обращаться к будапештскому меморандуму.

По его мнению, Украине на протяжении последних 28 лет «ползла» к Североатлантическому альянсу и отметил, что международные организации «слепнут и глохнут», когда речь идет о ситуации на Украине.

Бальбек пообещал Тимошенко запоминающийся урок от России

«Пусть заявления украинской «валькирии» останутся на ее совести, потому что кровопролитный разгром от России украинское общество ей не простит», — заключил он и напомнил, что воссоединение Крыма с РФ вопрос решенный и обсуждению не подлежит.

Крым вернулся в состав России после того, как в марте 2014 года состоялся референдум, на котором 96,77% крымчан и 95,6% севастопольцев выступили за воссоединение.   

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Автор: Екатерина Розина
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