Бальбек пообещал Тимошенко запоминающийся урок от России

Депутат Госдумы Руслан Бальбек ответил на заявление члена Верховной рады, лидера фракции «Батькивщина» Юлии Тимошенко о намерении Украины вернуть Крым и пообещал в таком случае задать запоминающийся урок от России.

Напомним, Тимошенко предложила вернуть Крым с помощью усиления армии и проведения переговоров в будапештском формате.

Такое заявление не оставил без внимания российский политик и объяснил, что такие политинициативы вряд ли поспособствуют установлению мира на Украине или урегулированию отношений с Россией, скорее наоборот. При этом он напомнил о прошлом Тимошенко в роли «газовой принцессы» и указал на ее «приверженность к гангстерским разборкам вблизи крымского полуострова». Однако Россия не позволит такого произвола, передает РИА Новости.

«На бандитские выходки мы найдем, чем ответить, да так, чтобы урок запомнился надолго», — пообещал он.

К тому же, Бальбек упомянул об обязательстве Украины быть внеблоковой страной и посоветовал киевским политикам не обращаться к будапештскому меморандуму.

По его мнению, Украине на протяжении последних 28 лет «ползла» к Североатлантическому альянсу и отметил, что международные организации «слепнут и глохнут», когда речь идет о ситуации на Украине.

«Пусть заявления украинской «валькирии» останутся на ее совести, потому что кровопролитный разгром от России украинское общество ей не простит», — заключил он и напомнил, что воссоединение Крыма с РФ вопрос решенный и обсуждению не подлежит.

Крым вернулся в состав России после того, как в марте 2014 года состоялся референдум, на котором 96,77% крымчан и 95,6% севастопольцев выступили за воссоединение.