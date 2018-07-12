Минтруд: В бюджете предусмотрят средства на ежегодную индексацию пенсий

Глава департамента пенсионного обеспечения Министерства труда и социальной защиты РФ Игнат Игнатьев заявил в четверг, что все средства на запланированную ежегодную индексацию пенсий на тысячу рублей будут предусмотрены в федеральном бюджете.

Об этом Игнатьев заявил, выступая на круглом столе по теме реформирования пенсионной системы, который был организован Торгово-промышленной палатой. При этом глава департамента представил законопроект о повышении в России возраста выхода на пенсию, внесенный правительством в Госдуму в июне текущего года.

«Законопроект – реальная возможность повысить пенсии не на 500 рублей, как мы это делали в последние годы, а в два раза больше – на тысячу рублей, и ориентировочно это превысит инфляцию также в два раза», - заявил Игнатьев, в частности, добавив при этом: - «В рамках бюджета все средства будут предусмотрены».

Также, в ходе выступления Игнатьев заявил, что сейчас объем страховых взносов, поступающий от работодателей, не покрывает всех расходов по выплате пенсий, и напомнил, что страна движется к ситуации, когда на одного трудоспособного гражданина, за которого в полной мере выплачиваются страховые взносы, будет приходится один пенсионер, получающий пенсию.

По словам Игнатьева, Россия на данный момент остается единственной страной на постсоветском пространстве, которая пока не принимала решения повысить пенсионный возраст, не говоря уже о том что это было сделано и в таких странах, как Норвегия, Швейцария, Германия, Франция и Великобритания.