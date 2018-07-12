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14:39   12 Июля 2018
Политика

Советник Хаменеи назвал переговоры с Путиным конструктивными

Советник Хаменеи назвал переговоры с Путиным конструктивными

Переговоры президента РФ Владимира Путина и советника иранского лидера Али Акбара Велаяти прошли в четверг, 12 июля, сообщает телеканал IRIB.

Иранский политик отметил, что встреча прошла конструктивно, носила «ясный и искренний характер». Стороны обсудили интересующие друг друга вопросы. Переговоры заняли два часа.

Советник сообщил, что иранский лидер Али Хаменеи видит отношения России и Ирана как стратегические.

«Встреча носила конструктивный характер», — сообщил Велаяти.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #путин #иран #политика #весь мир #велаяти
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