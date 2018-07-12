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14:50   12 Июля 2018
Ближнее зарубежье

Украинцы хотят видеть президентом страны Тимошенко — опрос

Украинцы хотят видеть президентом страны Тимошенко — опрос

Проходи выборы президента на Украине в следующее воскресенье, страну бы возглавила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, свидетельствуют данные исследования, проведенного социологической компанией GfK Ukraine.

Среди всех опрошенных Тимошенко готовы поддержать 10%. Большего уровня поддержки нет ни у кого из возможных кандидатов. На втором месте актер Владимир Зеленский (7%), а на третьем - музыкант Святослав Вакарчук и лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко (у них по 6%).

В то же время лидера партии «Оппозиционный блок» Юрия Бойко, лидера Радикальной партии Олега Ляшко и действующего президента Украины Петра Порошенко готовы поддержать по 5% респондентов.

По крайней мере 23% украинцев затрудняются ответить, кого бы они выбрали в президенты. А еще 19% вообще не собираются голосовать.

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Автор: Юлия Халус
#украина #опрос #политика #тимошенко #выборы президента
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