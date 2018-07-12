Трамп считает Путина отличным конкурентом

Американский лидер Дональд Трамп считает, что его российского коллегу Владимира Путина нельзя назвать врагом или другом. По его словам, президент РФ — отличный конкурент.

Президент США подчеркнул, что навешивать ярлыки в этом вопросе невозможно. Путин представляет Россию, а Трамп — Штаты.

В то же время американский политик выразил надежду, что-то когда-нибудь он сможет подружиться с главой России.

Встреча двух президентов запланирована на 16 июля. Она пройдет в Хельсинки. Известно, что стороны собираются обсудить Украину и Сирию. Трампа беспокоит ситуация вокруг Крыма. По его мнению, контроль над этим США потеряли во время президентства Барака Обамы. Кроме того, речь может зайти о якобы «вмешательстве» в выборы в США.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, политиков ждет сложный разговор.