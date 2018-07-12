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14:28   12 Июля 2018
Весь мир

Трамп считает Путина отличным конкурентом

Трамп считает Путина отличным конкурентом

Американский лидер Дональд Трамп считает, что его российского коллегу Владимира Путина нельзя назвать врагом или другом. По его словам, президент РФ — отличный конкурент. 

Президент США подчеркнул, что навешивать ярлыки в этом вопросе невозможно. Путин представляет Россию, а Трамп — Штаты.

В то же время американский политик выразил надежду, что-то когда-нибудь он сможет подружиться с главой России.

Встреча двух президентов запланирована на 16 июля. Она пройдет в Хельсинки. Известно, что стороны собираются обсудить Украину и Сирию. Трампа беспокоит ситуация вокруг Крыма. По его мнению, контроль над этим США потеряли во время президентства Барака Обамы. Кроме того, речь может зайти о якобы «вмешательстве» в выборы в США.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, политиков ждет сложный разговор.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #сша #путин #политика #трамп #саммит #сотрудничество
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