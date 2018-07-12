НАТО и Украина обсудили перспективы миротворческой миссии ООН в Донбассе

На полях прошедшего в Брюсселе двухдневного саммита НАТО, на который была приглашена Украина, обсуждались перспективы развертывания в Донбассе санкционированных миротворческих сил ООН.

Об этом говорится в опубликованном итоговом заявлении саммита Североатлантического альянса. В частности, отмечается, что миротворческая миссия ООН, если она будет развернута в Донбассе, должна будет способствовать полной реализации минских договоренностей и обеспечивать безопасность на всей территории зоны конфликта вплоть до границы с Россией.

Напомним: идея о размещении на линии разграничения в зоне военного конфликта на юго-востоке Украины миротворческой миссии ООН высказал в сентябре 2017 года президент России Владимир Путин, отметив, что миротворцы должны будут обеспечивать безопасности сотрудников ОБСЕ.

Однако, Киев, приняв данную идею, настаивает на расширении мандата миротворцев ООН вплоть до разоружения ополчения самопровозглашенных ЛНР и ДНР и размещении миссии ООН на всей территории Донбасса. Накануне президент Украины Петр Порошенко заявил о необходимости, силами миротворцев ООН «запечатать» участок российско-украинской границы в Донбассе.