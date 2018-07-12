Путин в четверг встретится с главой Росфинмониторинга

Председатель Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин регулярно докладывает президенту России Владимиру Путину о работе ведомства, объяснил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее 12 июля Путин встретился в Ново-Огарево с советником руководителя Ирана аятоллы Али Хаменеи по международным вопросам Али Акбаром Велаяти.

В этот же день президент проведет еще несколько рабочих встреч в Кремле, рассказал Песков. Почти все они пройдут в закрытом формате. СМИ допустят только на переговоры с Чиханчиным. Тот традиционно доложит лидеру о работе ведомства.