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14:16   12 Июля 2018
Россия

Путин в четверг встретится с главой Росфинмониторинга

Путин в четверг встретится с главой Росфинмониторинга

Председатель Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин регулярно докладывает президенту России Владимиру Путину о работе ведомства, объяснил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее 12 июля Путин встретился в Ново-Огарево с советником руководителя Ирана аятоллы Али Хаменеи по международным вопросам Али Акбаром Велаяти.

В этот же день президент проведет еще несколько рабочих встреч в Кремле, рассказал Песков. Почти все они пройдут в закрытом формате. СМИ допустят только на переговоры с Чиханчиным. Тот традиционно доложит лидеру о работе ведомства.

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Автор: Юлия Халус
#россия #путин #политика #росфинмониторинг
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