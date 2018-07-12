Женщины за кадром. Телевизионщики не хотят показывать некрасивых мужиков

Новую рекомендацию ФИФА сократить количество планов красивых болельщиц эксперты сочли излишней.

Международная федерация футбола (ФИФА) попросила вещателей сократить число планов привлекательных болельщиц во время трансляции матчей. Глава департамента по устойчивому развитию и социокультурному многообразию Федерико Аддьекки объяснил, что рекомендация связана с антидискриминационной политикой федерации.

Эксперты ФИФА отмечают увеличение случаев сексизма. Гендерная дискриминация встречается чаще, чем нарушения на почве расизма. Опрошенные ИА ПС эксперты уверены, что футбольные чиновники перегибают палку в борьбе за толерантность.

— Тогда можно запретить в музеях показывать картины, на которых изображены женщины, — сетует режиссер видеомонтажа Анатолий Зайончковский. — Это же глупо! Искусство, в том числе и операторское и телевизионное, всегда основывалось на красоте, и двигали это искусство, как бы это не звучало, мужчины. Они писали, снимали, посвящали стихи кому — женщинам! Поэтому это совершенно нормально то, что показывают женщин. Сейчас все такие толерантные, всего боятся. Этим уступить, тем уступить, и получается полный бред в результате.

— Как вы обычно выбираете планы?

— По действию. Там настолько не хватает времени, чтобы сообразить, что ты смотришь только на действие. Если происходит, какая-то движуха: что-то делают, пляшут, скачут — вот ты и снимаешь пять секунд, десять, потом снимаешь остальных. Это могут быть мужчины, женщины, но поскольку подавляющее большинство операторов — мужчины, конечно же, глаз цепляется за красивых девушек, это физиология.

— Если к вам все-таки придут и скажут «прекратите снимать красивых болельщиц!». Что вы будете снимать?

— Некрасивых мужиков. А что делать? Ну, будут показывать страшных мужиков — все станет еще хуже, а потом все, рано или поздно, вернется на круги своя.

Шеф-редактор объединенной редакции сайта «Матч-ТВ» и портала sportbox.ru Евгений Дзичковский рекомендацию чиновников ФИФА тоже не приветствует.

«Мне это непонятно. Мне кажется не женщин нужно меньше показывать, а мужчин лучше воспитывать, — говорит собеседник агентства. — По моим зрительским ощущениям, хуже от кадров с красивыми девушками никому не будет, а будет, скорее всего, лучше».

Чемпионат мира по футболу завершается, а опасения функционеров ФИФА так и не подтвердились. Расизм футбольные чиновники называли потенциальной проблемой мундиаля в России, однако организация «Футбол против расизма» не зафиксировала на ЧМ-2018 ни одной расистской выходки. Но сообщила о 30 случаях сексуальных домогательств.

Так репортера DW Жюльет Гонсалес Теран во время прямого эфира из Москвы смутил поступок болельщика. Мужчина внезапно подбежал к Жюльет, поцеловал в щеку и будто бы ненавязчиво положил руку на грудь. Позже болельщик, представившийся Русланом, публично извинился перед корреспондентом.