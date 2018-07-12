Путин встретится с иностранными гостями ЧМ-2018

Глава государства Владимир Путин намерен встретиться с зарубежными гостями, различными руководителями, которые приедут в Москву на финал мирового первенства по футболу. Встречи запланированы на выходные.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, встреч будет очень много. Представитель Кремля не раскрыл список гостей, однако пообещал сделать это позже.

Финальный матч мундиаля состоится уже в это воскресенье, 15 июля. В нем за Кубок мира ФИФА будут бороться спортсмены из Хорватии и Франции.

Ранее сообщалось, что президент России планирует посетить предстоящий матч.