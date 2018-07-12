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14:10   12 Июля 2018
Весь мир

Путин встретится с иностранными гостями ЧМ-2018

Путин встретится с иностранными гостями ЧМ-2018

Глава государства Владимир Путин намерен встретиться с зарубежными гостями, различными руководителями, которые приедут в Москву на финал мирового первенства по футболу. Встречи запланированы на выходные. 

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, встреч будет очень много. Представитель Кремля не раскрыл список гостей, однако пообещал сделать это позже.

Финальный матч мундиаля состоится уже в это воскресенье, 15 июля. В нем за Кубок мира ФИФА будут бороться спортсмены из Хорватии и Франции. 

Ранее сообщалось, что президент России планирует посетить предстоящий матч.

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Автор: Виктория Разумовская
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