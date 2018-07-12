Путин провел встречу с советником духовного лидера Ирана

Российский президент Владимир Путин встретился в четверг с советником руководителя Ирана аятоллы Али Хаменеи по международным делам Али Акбаром Велаяти, обсудив с ним ситуацию в Сирии и подтвердив приверженность СВПД.

Об этом журналистам в четверг рассказал официальный представитель российского лидера Дмитрий Песков, добавив, что Велаяти передал путину два послания – от аятоллы Али Хаменеи и от президента Ирана Хасана Роухани. В посланиях, как пояснил Песков, речь идет о положении дел в регионе и о двусторонних российско-иранских отношениях в разных областях.

«Обсуждалась также ситуация в регионе, включая положение дел в Сирии, была подтверждена приверженность СВПД – Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе», - добавил Песков.

Напомним: ранее Кремль сообщил, что при встрече президента РФ Владимира Путина с советником духовного лидера Ирана с российской стороны присутствовал также глава МИД Сергей Лавров, а с иранской – посол Ирана в РФ Мехди Санаи и руководитель Бюро советников Верховного руководителя ИРИ Али Асгар Фатхи Сарбанголи.