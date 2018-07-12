Трамп заявил, что обсудит Сирию и Украину на встрече с Путиным

Затронуть вопросы американский лидер планирует на предстоящем саммита США-Россия.

Также Трамп хочет обсудить якобы «вмешательство» РФ в выборы в Соединенных Штатах. Президент считает, что глава РФ Владимир Путин «станет отрицать» факт вмешательства, но руководитель Белого дома все же намерен поднять этот вопрос.

Политик отметил, что не ожидает многого от встречи. Вашингтон хочет «прояснить» вопрос о Сирии и Украине. Трамп заявил об этом на саммите НАТО в Брюсселе.

Расследования о якобы «вмешательстве» ведет спецпрокурор США Роберт Мюллер. Российская сторона не раз опровергала подобные обвинения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что обвинения голословны.

Встреча Путина и Трампа пройдет в понедельник, 16 июля, в Хельсинки. Политики, помимо прочих вопросов, затронут развитие отношений Москвы и Вашингтона.