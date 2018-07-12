Глава Орловской области подписал указ о сотрудничестве с ЛНР и ДНР

Глава Орловской области Андрей Клычков назвал ЛНР и ДНР партнерами и подписал указ об организации рабочей группы интеграционного взаимодействия с республиками.

Документ был подписан в среду, 11 июля. Временно исполняющий обязанности губернатора Клычков рассказал, что в состав группы вошли чиновники, отвечающие за социальную политику, физическую культуру и спорт, здравоохранение, образование и культуру и добавил, что указ не предусматривает госзатрат.

Публикация от Андрей Клычков (@klychkov_andrey) 21 Июн 2018 в 8:21 PDT

Он подчеркнул, что в основе партнерского соглашения лежит социально-экономическое взаимодействие и призвал не искать в нем политического подтекста.

Проект необходим для систематизации партнерской работы с ЛНР и ДНР, которая существует на протяжении нескольких лет, объяснил он. Таким образом, будет легче развивать сотрудничество.

«Можно долго спорить о статусе двух этих регионов, но надо чётко понимать, что статус - это юридическая категория, существующая на бумаге. А люди живут в реальном мире и хотят жить полноценной жизнью. Мы рассматриваем население ЛНР и ДНР как друзей и партнёров. Они не должны находится в изоляции», – заявил глава Орловщины.

Публикация от Андрей Клычков (@klychkov_andrey) 3 Июн 2018 в 3:14 PDT

Политик уточнил, что документ никак не соприкасается с вопросами международного права и добавил, что регион всегда был связан с Донбассом территориально, логистически, экономически и культурно. Эта связь сохраняется, невзирая на политическую обстановку. В такой ситуации главной задачей является обеспечение комфортных условий для местных жителей, поскольку ничто не способно прервать личные и деловые отношения между людьми.

Публикация от Андрей Клычков (@klychkov_andrey) 25 Дек 2017 в 5:47 PST

Клычков также указал на то, что экономически территория Донецкой и Луганской областей тяготеет к России. Он напомнил, что в 2010 году был создан еврорегион «Донбасс», в который также вошли Ростовская и Воронежская область. Ассоциация имела официальный статус и показала экономическую эффективность. Однако из-за осложнения на приграничном взаимодействии появились проблемы в развитии партнерства, вскоре контакт был приостановлен.

На смену пришел Интеграционный комитет «Россия – Донбасс», основной целью которого является укрепление сотрудничества между РФ и Донбассом по линии гуманитарной, социальной и культурной работы.