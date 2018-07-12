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13:53   12 Июля 2018
Весь мир

Песков: Переговоры Путина и Трампа будут сложными

Песков: Переговоры Путина и Трампа будут сложными

Такое мнение пресс-секретарь главы государства выразил, комментируя слова американского президента о зависимости Германии от «Северного потока — 2».

Представитель Кремля уверен, что лидеров двух стран ждет непростой разговор, который вряд что-то еще может осложнить. Такую оценку Песков дал из-за многочисленных разногласий и острых вопросов, которые необходимо решить.

Напомним, саммит состоится 16 июля в Хельсинки. 

Накануне Дональд Трамп заявил, что после того, как «Северный поток — 2» будет запущен, в Германию поступит более 70 процентов газа из России. По его словам, Берлин заключил газовую сделку с Москвой, что «крайне прискорбно». Американский лидер считает, что Германия стала «заложником» России. Он призвал Североатлантический альянс обратить на это внимание.

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Автор: Виктория Разумовская
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