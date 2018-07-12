Кремль связал критику США «Северного потока-2» с желанием продавать Европе СПГ

Критика российского газопровода «Северный поток-2», которую накануне на саммите НАТО в Брюсселе озвучил президент США Дональд Трамп, вызвана желанием продавать Европе невыгодный ей американский сжиженный природный газ (СПГ).

Об этом в четверг журналистам рассказал официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков, комментируя выступление американского лидера в Брюсселе накануне.

Также Песков назвал предпринимаемые американской стороной попытки атак на российский коммерческий проект проявлением недобросовестной конкуренции.

«Это не что иное, как попытка вынудить европейских покупателей приобретать более дорогой сжиженный газ, который может из альтернативных мест им поставляться», - подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Также Песков прокомментировал слова Дональда Трампа о том, что Германия, покупая у России газ, якобы становится «заложницей Москвы». В частности, он отметил, что газопровод не сделает Германию зависимой от РФ, а напротив – послужит залогом ее стабильности.