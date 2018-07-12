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13:41   12 Июля 2018
Россия

Павильоны для курения появятся в ноябре аэропорту в Шереметьево

Павильоны для курения появятся в ноябре аэропорту в Шереметьево

Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Всего появится семь кабинок для курения. Павильоны установят вне помещений комплекса аэропорта, на улице. Расстояние от входа до места для курения составит не менее 15 метров. Кабинки поставят согласно федеральному закону по охране здоровья граждан.

В пресс-службе отметили, что мера направлена для комфорта курящей категории пассажиров. Павильоны оградят некурящих и детей от табачного дыма. Также новшество позволит сделать чище привокзальную площадь.

В одном павильоне за раз помещается 14 человек. Внутри кабинки разместят информацию о здоровом образе жизни и вреде курения.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #шереметьево #общество #москвасейчас #павильоны для курения
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