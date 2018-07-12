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13:28   12 Июля 2018
Весь мир

Трамп собрал лидеров стран-членов НАТО на незапланированное закрытое совещание

Трамп собрал лидеров стран-членов НАТО на незапланированное закрытое совещание

Президент США Дональд Трамп в рамках проходящего в Брюсселе саммита Североатлантического военного блока созвал лидеров стран-членов альянса на экстренное закрытое совещание.

Об этом в четверг сообщает агентство «Интерфакс», отмечая, что на совещание были созваны руководители всех государств, присутствующие на саммите, которые ранее принимали участие в двусторонних встречах и круглых столах.

При этом отмечается, что из-за закрытого совещания, которое собрал американский президент, пришлось отменить пресс-конференцию генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, запланированную на это же время.

Информации о том, какие темы поднимаются на экстренном совещании лидеров НАТО за закрытыми дверями, к настоящему моменту не поступало.

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Автор: Александр Люблинский
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