Россияне смогут снимать с регистрационного учета мигрантов

В четверг депутаты одобрили законопроект, разрешающий россиянам, которые принимают у себя иностранцев, снимать их с учета по месту пребывания.

Ранее граждане не имели права снимать с учета иностранных гостей, даже если теряли с ними контакт. Из-за этого они платили штрафы, если органы узнавали, что такой иностранец живет не по месту учета. Документ эту ситуацию исправляет.

Кроме того, закон пополняет перечень оснований для снятия с миграционного учета. В законе теперь будет положение о «факте убытия иностранного гражданина из места пребывания». Принимающая сторона должна будет уведомить органы миграционного учета о том, что гость уехал. Сделать это можно будет через МФЦ, почтой или в электронной форме.