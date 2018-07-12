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13:17   12 Июля 2018
Весь мир

Верховная Рада приняла закон, разрешающий «Укроборонпрому» не возвращать России долги

Верховная Рада приняла закон, разрешающий «Укроборонпрому» не возвращать России долги

Депутаты Верховной Рады Украины в четверг проголосовали за принятие закона, который освобождает отечественные предприятия Оборонно-промышленного комплекса от долговых обязательств перед предприятиями «страны-агрессора», как на Украине называют Россию.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, предприятия украинского ОПК не имели возможности выполнить свои обязательства по поставке в Россию товаров военного назначения и двойного использования, за которые получили предоплату, в связи с санкциями, которые в отношении РФ ввел президент Украины. После этого российские предприятия, невзирая на ссылки украинской стороны на форс-мажорные обстоятельства, стали обращаться в суды, пытаясь взыскать с них задолженность.

«Предлагается на особый период <…> запретить стране-агрессору взимать и задолженность с предприятий «Укроборонпрома», и истребовать залоги, которые были зарегистрированы в качестве обеспечения соответствующих долговых обязательств», - говорится в документе, который зачитала Ирина Винник – секретарь комитета Рады по вопросам безопасности и обороны.

Верховная Рада приняла закон, разрешающий «Укроборонпрому» не возвращать России долги

В соответствии с принятым законом, за который проголосовали 244 депутата, при необходимом минимуме в 226 голосов, с украинских предприятий ОПК, задолжавших российским компаниям, запрещается принудительно взыскивать задолженность и пени, при этом предписывается закрыть все уже от крытые по этим вопросам дела, не открывать новые и на объявлять компании-должники банкротами.

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Автор: Александр Люблинский
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