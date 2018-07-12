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13:18   12 Июля 2018
Весь мир

Финал Чемпионата мира по футболу посетит вице-премьер КНДР

Финал Чемпионата мира по футболу посетит вице-премьер КНДР

На решающий матч ЧМ-2018 приедет вице-премьер КНДР, глава Корейской футбольной ассоциации Ли Рен Нам.

По данным российского посольства в республике, высокопоставленный северокорейский политик будет участвовать в торжественном мероприятии завершения Чемпионата мира по футболу и посетит последний матч сезона, результаты которого определят лучшую футбольную сборную планеты.

Напомним, ранее Россию посетил глава президиума Верховного народного собрания Северной Кореи Ким Ен Нам. Он присутствовал на открытии мирового футбольного соревнования.

В финале встретятся французская и хорватская сборная, им предстоит бороться за мировое лидерство. 

Ли Рен Нам уже направился в Россию, в посольстве ему желают  счастливого пути. В международном аэропорту Пхеньяна корейского вице-премьера сопровождал временный поверенный в делах РФ в КНДР А.Востриков, он лично проводил политика в Москву.

 

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Автор: Екатерина Розина
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