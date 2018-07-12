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12:50   12 Июля 2018
Весь мир

СМИ: Суд Германии готов выдать Пучдемона Испании за растрату госсредств

СМИ: Суд Германии готов выдать Пучдемона Испании за растрату госсредств

Суд постановил, что экс-глава каталонского правительства Карлес Пучдемон будет отправлен в Испанию и передан местным властям, поскольку он обвиняется в растрате средств из государственного бюджета.

Об этом сообщила испанская газета La Vanguardia.

Автор статьи подчеркивает, что суд готов экстрадировать бывшего президента президента Женералитета Каталонии лишь из-за предполагаемого хищения госсредств, при этом обвинения об организации восстания отклонены.

Из этого следует, что территориальное слушание Шлезвиг-Гольштейна отклонило ходатайство стороны обвинения о подстрекательстве к бунту со стороны Пучдемона. 

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Автор: Екатерина Розина
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