Истребители ВКС РФ провели учебный бой в стратосфере

Истребители Су-27CM3 и Су-30M2 провели боевые учения в Краснодарском крае. Тренировочный бой проходил в стратосфере. Экипажи самолетов несут службу в авиационном полку Южного военного округа в Краснодарском крае.

В пресс-службе Черноморского флота рассказали, что летчики выполняли учебно-боевые задачи по поиску и обнаружению самолетов условного противника. Также они провели учебный бой в воздухе. Экипажи выполняли упражнения как одиночно, так и в парах или группах.

Пилоты отработали элементы сложного пилотажа, такие как «Бочка» и «Горки» с наклоном до 60 градусов. Особое внимание на учениях уделили аэронавигации, пилотировании по определенному маршруту, уходе от средств поражения противника, а также посадке на условно разрушенную полосу.