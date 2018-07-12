Мы в соц.сетях:
Повод сохранить лицо: Косачев уверен, что Евросоюз ждет момента для отмены санкций

Повод сохранить лицо: Косачев уверен, что Евросоюз ждет момента для отмены санкций

 Пробная перепись 2018 года. Как, когда, зачем

Пробная перепись 2018 года. Как, когда, зачем
Украинцы хотят видеть президентом страны Тимошенко — опрос

Украинцы хотят видеть президентом страны Тимошенко — опрос

 Порошенко: Украина не поддержит общеевропейские проекты с участием России

Порошенко: Украина не поддержит общеевропейские проекты с участием России
Эксперт: Интересы России и Китая в Африке совпадают

Эксперт: Интересы России и Китая в Африке совпадают

 Порошенко обсудил с Макроном размещение миротворческой миссии ООН в Донбассе

Порошенко обсудил с Макроном размещение миротворческой миссии ООН в Донбассе
Повод сохранить лицо: Косачев уверен, что Евросоюз ждет момента для отмены санкций

Повод сохранить лицо: Косачев уверен, что Евросоюз ждет момента для отмены санкций

 Пробная перепись 2018 года. Как, когда, зачем

Пробная перепись 2018 года. Как, когда, зачем
Украинцы хотят видеть президентом страны Тимошенко — опрос

Украинцы хотят видеть президентом страны Тимошенко — опрос

 Порошенко: Украина не поддержит общеевропейские проекты с участием России

Порошенко: Украина не поддержит общеевропейские проекты с участием России
Эксперт: Интересы России и Китая в Африке совпадают

Эксперт: Интересы России и Китая в Африке совпадают

 Порошенко обсудил с Макроном размещение миротворческой миссии ООН в Донбассе

Порошенко обсудил с Макроном размещение миротворческой миссии ООН в Донбассе
13:01   12 Июля 2018
Россия

Истребители ВКС РФ провели учебный бой в стратосфере

Истребители ВКС РФ провели учебный бой в стратосфере

Истребители Су-27CM3 и Су-30M2 провели боевые учения в Краснодарском крае. Тренировочный бой проходил в стратосфере. Экипажи самолетов несут службу в авиационном полку Южного военного округа в Краснодарском крае.

В пресс-службе Черноморского флота рассказали, что летчики выполняли  учебно-боевые задачи по поиску и обнаружению самолетов условного противника. Также они провели учебный бой в воздухе. Экипажи выполняли упражнения как одиночно, так и в парах или группах.

Пилоты отработали элементы сложного пилотажа, такие как «Бочка» и «Горки» с наклоном до 60 градусов. Особое внимание на учениях уделили аэронавигации, пилотировании по определенному маршруту, уходе от средств поражения противника, а также посадке на условно разрушенную полосу.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#юво #армия и опк #ввс рф
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...