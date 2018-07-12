«Теракт на пляже»: Политолог посоветовал россиянам отказаться от отдыха в Тунисе

Опасность слишком велика, подчеркнул политический аналитик и независимый журналист Александр Асафов.

Накануне, 11 июля, СМИ сообщили, что из аэропорта Анталии на Украину не могут вылететь более полумиллиона туристов. По крайней мере четыре рейса в Незалежную отменили из-за задолженности туроператора перед авиакомпанией. Разбираться в ситуации в Турцию отправился украинский консул.

Уже в пятницу, 12 июля, проблему удалось решить, и почти все украинцы вернулись на родину. В Анталии остались 19 туристов, которые вылетят позже.

В отличие от этого случая в Тунисе украинским туристам пришлось провести дополнительных четверо суток. Почти 800 украинцев не смогли вылететь на родину 30 июня. Авиакомпания смогла доставить их домой только 3 июля. Более того, согласно данным министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, до этого перевозчик уже отвез на Украину 770 граждан.

Асафов в беседе с Федеральным агентством новостей (ФАН) заявил, что такие задержки указывают, прежде всего, на небезопасность Туниса. Об это еще в мае предупреждали российских туристов.

Во-первых, нельзя назвать безопасной для отдыха страну, где протекают сложные политические процессы. Но главное - повышенная террористическая угроза. Боевики ИГ*, побежденные в Сирии, рассматривают Тунис в качестве прочной базы. И это уже имело трагические последствия.

Ранее в Тунисе на пляже произошел теракт. Боевики расстреляли людей, в том числе и туристов. Опасность попасть в такую же ситуацию очень велика. Поэтому россиянам рекомендуют выбрать для отдыха другую страну.

* ИГ («Исламское Государство») - террористическая организации, запрещенная в России.