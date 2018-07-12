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12:55   12 Июля 2018
Весь мир

Восемь человек погибли в Египте при столкновении автобуса с грузовиком

Восемь человек погибли в Египте при столкновении автобуса с грузовиком

В результате страшной аварии с участием автобуса и грузовика на трассе Матрух – Александрия в Египте погибли восемь человек и 27 человек пострадали.

Об этом в четверг сообщают местные СМИ. При этом информационный портал «Йоум7» сообщает, что причиной страшной аварии могло стать нарушение водителем автобуса скоростного режима на оживленной автодороге, в результате чего он не справился с управлением, автобус занесло на встречную полосу движения, где он и столкнулся с фурой, после чего перевернулся.

Как сообщают очевидцы, фура полностью смяла всю переднюю часть автобуса. Этим объясняется большое число погибших и пострадавших в ДТП.

Местные правоохранительные органы проводят расследование по факту аварии с многочисленными жертвами.

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Автор: Александр Люблинский
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