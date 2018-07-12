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12:34   12 Июля 2018
Весь мир

Главы Минобороны Украины и Британии обсудили сотрудничество в военной сфере

Главы Минобороны Украины и Британии обсудили сотрудничество в военной сфере

Глава украинского оборонного ведомства Степан Полторак обсудил со своим британским коллегой Гэвином Уильямсоном развитие сотрудничества двух стран в оборонной сфере. Переговоры прошли на полях саммита НАТО в Брюсселе.

Стороны обсудили потребности развития сотрудничества в оборонной сфере. Конкретно речь шла об усилении сотрудничества ВМС и ВМФ обоих государств. Особое внимание главы министерств уделили оборонным закупкам и поддержке оборонно-промышленного комплекса.

Кроме того, Великобритания рассмотрит возможность организации визита в Киев в конце лета.

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Автор: Виктория Разумовская
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