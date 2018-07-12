Главы Минобороны Украины и Британии обсудили сотрудничество в военной сфере

Глава украинского оборонного ведомства Степан Полторак обсудил со своим британским коллегой Гэвином Уильямсоном развитие сотрудничества двух стран в оборонной сфере. Переговоры прошли на полях саммита НАТО в Брюсселе.

Стороны обсудили потребности развития сотрудничества в оборонной сфере. Конкретно речь шла об усилении сотрудничества ВМС и ВМФ обоих государств. Особое внимание главы министерств уделили оборонным закупкам и поддержке оборонно-промышленного комплекса.

Кроме того, Великобритания рассмотрит возможность организации визита в Киев в конце лета.