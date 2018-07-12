Американские СМИ: Трамп мог быть завербован в СССР более 30 лет назад

Американский журнал New York Magazine опубликовал в четверг материал, в котором высказал предположение из разряда «правдоподобной теории ошеломляющего сговора», заявив, что советские спецслужбы могли завербовать Дональда Трампа еще в 1987 году.

В журнале отметили, что политические амбиции появились у Трампа после его поездки в Москву в 1987 году, когда он планировал строительство гостиницы и обсуждал это с советский стороной. За год до визита в Москву, напоминает автор, Трамп в Нью-Йорке встретился с послом СССР в США Юрием Дубининым.

При этом подчеркивается, что гостиница так и не была построена, однако, у Дональда Трампа появились политические амбиции и именно с этой поездки началась его политическая карьера.

По мнению авторов материала, Москва могла собрать компромат на американского бизнесмена во время его визитов в 1987 и 2013 годах. Именно поэтому, предполагают журналисты, Трамп и отказывается публиковать свою налоговую декларацию, так как в ней могут быть отражены данные о российских деньгах.

Напомним: это не первые предположения о том, что Россия оказывает влияние на президента США Дональда Трампа. Сам Трамп ранее назвал нелепыми все расследования на эту тему.