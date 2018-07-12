Пять причин не волноваться и полюбить пенсионную реформу

Повышение пенсионного возраста мера непопулярная, но необходимая. «Политика Сегодня» разбирается, что предвещают грядущие перемены.

Крупные перемены во все времена и в любом обществе служили поводом для волнения даже в том случае, если того не стоили. И современная Россия здесь не исключение. Вот уже месяц в стране не утихают разговоры о грядущем повышении пенсионного возраста. Немудрено, что такая тема становится почвой для различных страшилок, домыслов и спекуляций. ИА «Политика Сегодня» попыталось разобраться в вопросе и выяснить, какую пользу эти перемены несут государству и в первую очередь его гражданам.

Никаких шоковых мер

Предложенный правительством вариант пенсионной реформы не будет шоковой терапией, ее проведение своевременно - не раз сообщали нам чиновники различных уровней с телеэкранов и печатных полос. Однако попробуем понять, что это означает.

Сегодня мужчины и женщины выходят на пенсию в 60 и 55 лет соответственно. Возрастной ценз для выхода на заслуженный отдых установили еще в советское время. В последний раз пенсионный возраст в стране менялся в 1932 году, то есть 86 лет назад.

Реформу власти готовили еще в начале 2000-х годов, о ней давно говорили в СМИ, обсуждали на различных дискуссионных площадках. Перемены грядут уже в начале 2019 года, но резкого повышения пенсионного возраста до предлагаемых 65 лет для мужчин и 63 для женщин ожидать не стоит. Срок выхода на пенсию будут увеличивать поэтапно.

Переходный период для мужчин продлится до 2028 года, для женщин — до 2034-го. Ежегодно возраст будет повышаться на один год. Примечательно, что в новейшей истории России эта самая продолжительная реформа. Поэтому изменения не упадут как снег на голову, перепутав гражданам все планы на будущее.

Право на досрочную пенсию за собой сохранят льготники: многодетные родители, инвалиды, военные, участники катастрофы на Чернобыльской АЭС и работники тяжелой промышленности. Эти категории граждан будут выходить на пенсию как и прежде.

Рост продолжительности жизни

В 1932 году, когда устанавливался существующий сегодня возрастной ценз, средняя продолжительность жизни в СССР, по данным Росстата, составляла лишь 35 лет. Об этом интересном историческом факте упоминали и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и президент Владимир Путин во время обсуждения вопроса в Госдуме. То есть, далеко не каждому тогда везло дожить до пенсионного возраста и уж тем более получать пенсию хотя бы несколько лет.

На протяжении долгого времени из-за технического прогресса в стране сокращалось тяжелое производство, в силу развития медицины уменьшалось число заболеваний, пропаганда здорового образа жизни помогала человеку дольше оставаться здоровым, политическая стабильность и улучшение криминогенной обстановки после тяжелых 90-х также пошло населению на пользу.

Россияне сегодня долгожителями не являются, но и живут не мало - примерно столько же, сколько и граждане других развивающихся стран. По состоянию на минувший год средняя продолжительность жизни человека в России, согласно данным Минздрава, составила 72,5 года, уже в два раза превысив цифру 30-х годов.

Показатель является абсолютным рекордом для страны и неуклонно демонстрирует рост. Такая тенденция служит причиной и для «отодвигания» старости. Живущих ныне людей в 55 лет уже сложно назвать пожилыми, социологи смело относят их к категории граждан среднего возраста. В развитых странах это способствует тому, что люди позже готовы завершать карьеру и хотят оставаться активными как можно дольше.

Работа на перспективу

Нередко возникает вопрос о том, как после завершения реформы людям в возрасте 55 лет и более искать работу. По данным все того же Росстата, уже ближе к концу первого этапа реформы - в 2024 году - продолжительность жизни в РФ в среднем составит 77,7 лет.

Учитывая устойчивую тенденцию на рост продолжительности жизни в стране, не сложно предположить, что россияне, которые застанут реформу в полной мере, будут жить еще дольше. Логично, что сидеть на пенсии на протяжении 20-30 лет мало кто собирается. Люди предпочтут активный заработок. Кроме того, в будущем в возрасте, который сейчас считается пенсионным, гражданам будет проще найти работу. Работодатели в дальнейшем в силу увеличения продолжительности жизни и отсутствия стереотипов будут охотнее предлагать работу тем, кто сейчас из-за пенсионного возраста испытывает затруднения с ее поиском.

Рост экономики, а не ее крах

Молодые люди, недавно начавшие работать, принадлежат к поколению 90-х годов, на которые пришелся страшный демографический кризис. Следовательно, их численность довольно мала в сравнении с рожденными после войны гражданами, ожидающими выхода на пенсию. Результатом такого положения может стать ситуация, при которой 50 миллионов работающих граждан будут содержать 40 миллионов пенсионеров. Такая статистика вкупе с вышеупомянутым сокращением смертности неизбежно ведет к краху экономики. В данном мнении сходится подавляющее большинство экспертов.

Не стоит считать, что реформу предлагают провести лишь в России. С угрозой кризиса при бездействии сталкивается весь развивающийся мир. Ранее это поняли власти западных стран и провели аналогичную реформу во избежание катастрофы.

Как отмечают аналитики международного рейтингового агентства Moody’s, благодаря сокращению расходов на пенсионное обеспечение граждан снизится финансовая нагрузка на бюджет РФ и вырастет устойчивость государственных финансов.

Кроме того, принятие реформы лишь способствует улучшению благосостояния. Из-за большего числа занятых граждан вырастет производительность труда, что, в свою очередь является определяющим фактором роста экономики. Качество человеческого капитала привлечет инвестиции в российскую экономику. Как отмечают специалисты Центра развития НИУ ВШЭ, реформа пенсий и ее позитивное влияние выведут ВВП страны на мировой уровень, что соответствует положению майского указа президента РФ о росте благосостояния населения.

Увеличение пенсий

Без полноценной реформы невозможно гарантировать повышение пенсионных выплат. Это целый комплекс мер по улучшению уровня жизни. Помимо повышения возраста выхода на пенсию, пенсионная реформа подразумевает и увеличение пенсий. Так как реформа будет проходить постепенно, то и выплаты по достижении пенсионного возраста со временем будут расти.

В качестве первого шага руководство страны предлагает увеличить пенсии в 2019 году на одну тысячу рублей. Однако приоритетной задачей правительства России уже сегодня является повышение пенсий до 2,5 прожиточного минимума. В феврале 2018 года вице-премьер РФ Ольга Голодец сообщила о том, что Камбин готовит поэтапное повышение пенсий до 25 тысяч рублей.

В Министерстве труда и соцзащиты подчеркивают, что при смягчении реформы планируемые темпы роста пенсий в стране не удастся обеспечить.

Таким образом, эта давно разрабатываемая, масштабная реформа является инструментом для улучшения целого ряда составляющих жизни россиян. Это еще раз доказывает, что повышение пенсионного возраста не просто прихоть правительства, а реальное, вынужденное решение. А для понимания ее положительных сторон необходимо понимание принципов ее работы.