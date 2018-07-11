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 Доля Китая в структуре экспорта вооружения из РФ составляет около 12%

Доля Китая в структуре экспорта вооружения из РФ составляет около 12%
Митинг в центре Киева собрал более пяти тысяч человек

Митинг в центре Киева собрал более пяти тысяч человек

 Украина подготовила новые санкции в отношении России

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12:23   11 Июля 2018
Россия

Жильцы из двух первых пятиэтажных домов по реновации согласились на переезд‍

Жильцы из двух первых пятиэтажных домов по реновации согласились на переезд‍

Дома на улице Константина Федина в районе Северное Измайлово расселят первыми по столичной программе реновации, передает департамент городского имущества Москвы.

По информации департамента, все жильцы из двух пятиэтажных домов согласились переехать в дом 62Б на пятой Парковой улице. Большинство москвичей выбрали равнозначные квартиры, а часть жильцов заключили договоры с фондом реновации, чтобы купить квартиру с большим количеством комнат.

«Жильцов, отказавшихся от переселения, нет»,  — отметили в департаменте. 

Москвичей переселяют по программе реновации в Западном и Северо-Восточном административных округах столицы. Согласились переехать 345 семей в ЗАО и 231 семья в СВАО, уточнили московские власти. К 2032 году по программе реновации построят не менее 30 миллионов квадратных метров жилья.

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Автор: Анатолий Кубарев
#москва #россия #общество #реновация #москвасейчас
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