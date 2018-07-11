Жильцы из двух первых пятиэтажных домов по реновации согласились на переезд
Дома на улице Константина Федина в районе Северное Измайлово расселят первыми по столичной программе реновации, передает департамент городского имущества Москвы.
По информации департамента, все жильцы из двух пятиэтажных домов согласились переехать в дом 62Б на пятой Парковой улице. Большинство москвичей выбрали равнозначные квартиры, а часть жильцов заключили договоры с фондом реновации, чтобы купить квартиру с большим количеством комнат.
«Жильцов, отказавшихся от переселения, нет», — отметили в департаменте.
Москвичей переселяют по программе реновации в Западном и Северо-Восточном административных округах столицы. Согласились переехать 345 семей в ЗАО и 231 семья в СВАО, уточнили московские власти. К 2032 году по программе реновации построят не менее 30 миллионов квадратных метров жилья.
???? 3,7 тысячи квартир переселят по программе реновации до конца года. Для этих целей москвичам передадут около 30 новостроек, расположенных в разных округах столицы ???? https://t.co/hUoPF9DJES#Москва #строительство #реновация #жилье pic.twitter.com/KdFWOf6oWP— Стройкомплекс Москвы (@stroimos) June 27, 2018