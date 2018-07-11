Жильцы из двух первых пятиэтажных домов по реновации согласились на переезд‍

Дома на улице Константина Федина в районе Северное Измайлово расселят первыми по столичной программе реновации, передает департамент городского имущества Москвы.

По информации департамента, все жильцы из двух пятиэтажных домов согласились переехать в дом 62Б на пятой Парковой улице. Большинство москвичей выбрали равнозначные квартиры, а часть жильцов заключили договоры с фондом реновации, чтобы купить квартиру с большим количеством комнат.

«Жильцов, отказавшихся от переселения, нет», — отметили в департаменте.

Москвичей переселяют по программе реновации в Западном и Северо-Восточном административных округах столицы. Согласились переехать 345 семей в ЗАО и 231 семья в СВАО, уточнили московские власти. К 2032 году по программе реновации построят не менее 30 миллионов квадратных метров жилья.