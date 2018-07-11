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 Доля Китая в структуре экспорта вооружения из РФ составляет около 12%

Доля Китая в структуре экспорта вооружения из РФ составляет около 12%
Митинг в центре Киева собрал более пяти тысяч человек

Митинг в центре Киева собрал более пяти тысяч человек

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Украина подготовила новые санкции в отношении России
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12:09   11 Июля 2018
Ближнее зарубежье

Митинг в центре Киева собрал более пяти тысяч человек

Митинг в центре Киева собрал более пяти тысяч человек

Участники манифеста требуют запрета на конфискацию нерастаможенных автомобилей, у которых истек срок пребывания в стране.

Как сообщает глава полиции Киева Андрея Крищенко, на митинге собралось около пяти тысяч человек.

Есть и другая категория протестующих, которая митингует в поддержку компании «Днепразот», приостановившей работу. Люди стоят у здания кабинета министров Украины.

По словам Крищенко, митинг против конфискации машин собрал до 2,5 тысяч человек. У здания Кабмина насчитывается две тысячи протестующих. Его слова привел телеканал «112 Украина».

Акции протеста проходят спокойно, кроме одного случая поджога дымовой шашки. Киевская полиция следит за порядком и контактирует с организаторами. Нарушений по информации на 11 утра не зафиксировано, задержаний нет. Митинг осложнил движение автомобилей в центре города.

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Автор: Павел Никифоров
#украина #киев #политика #весь мир #митинг в киеве
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