Митинг в центре Киева собрал более пяти тысяч человек

Участники манифеста требуют запрета на конфискацию нерастаможенных автомобилей, у которых истек срок пребывания в стране.

Как сообщает глава полиции Киева Андрея Крищенко, на митинге собралось около пяти тысяч человек.

Есть и другая категория протестующих, которая митингует в поддержку компании «Днепразот», приостановившей работу. Люди стоят у здания кабинета министров Украины.

По словам Крищенко, митинг против конфискации машин собрал до 2,5 тысяч человек. У здания Кабмина насчитывается две тысячи протестующих. Его слова привел телеканал «112 Украина».

Акции протеста проходят спокойно, кроме одного случая поджога дымовой шашки. Киевская полиция следит за порядком и контактирует с организаторами. Нарушений по информации на 11 утра не зафиксировано, задержаний нет. Митинг осложнил движение автомобилей в центре города.