Минкоммерции КНР выразило протест США в связи с новыми пошлинами

Об этом сказано в сообщении, которое опубликовало ведомство на своем сайте. Вашингтон намерен ввести новые ввозные пошлины на товары из Китая на общую сумму 200 миллиардов долларов.

«Это совершенно неприемлемо, и мы выражаем решительный протест», — говорится в тексте сообщения.

В Минкоммерции заявили, что данные меры ущемляют права КНР, а также вредят мировой экономике и самим США. Власти страны шокированы «иррациональным» актом США. В скором времени китайское правительство объявит о контрмерах.

Ведомство призывает международное сообщество защищать правила свободной торговли и поддерживать систему мировой торговли. Власти намерены подать жалобу в ВТО.

Среди товаров, на которые США хотят поднять пошлины, оказались морепродукты, фрукты и овощи, зерно, табак, охранные сигнализации и автомобильные запчасти.