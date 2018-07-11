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 Доля Китая в структуре экспорта вооружения из РФ составляет около 12%

Доля Китая в структуре экспорта вооружения из РФ составляет около 12%
Митинг в центре Киева собрал более пяти тысяч человек

Митинг в центре Киева собрал более пяти тысяч человек

 Украина подготовила новые санкции в отношении России

Украина подготовила новые санкции в отношении России
Минкоммерции КНР выразило протест США в связи с новыми пошлинами

Минкоммерции КНР выразило протест США в связи с новыми пошлинами

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12:15   11 Июля 2018
Весь мир

Минкоммерции КНР выразило протест США в связи с новыми пошлинами

Минкоммерции КНР выразило протест США в связи с новыми пошлинами

Об этом сказано в сообщении, которое опубликовало ведомство на своем сайте. Вашингтон намерен ввести новые ввозные пошлины на товары из Китая на общую сумму 200 миллиардов долларов.

«Это совершенно неприемлемо, и мы выражаем решительный протест», — говорится в тексте сообщения.

В Минкоммерции заявили, что данные меры ущемляют права КНР, а также вредят мировой экономике и самим США. Власти страны шокированы «иррациональным» актом США. В скором времени китайское правительство объявит о контрмерах.

Ведомство призывает международное сообщество защищать правила свободной торговли и поддерживать систему мировой торговли. Власти намерены подать жалобу в ВТО.

Среди товаров, на которые США хотят поднять пошлины, оказались морепродукты, фрукты и овощи, зерно, табак, охранные сигнализации и автомобильные запчасти.

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Автор: Виктория Разумовская
#сша #экономика #китай #торговля #вто #пошлины
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