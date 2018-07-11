Метро и МЦК в Москве будут работать до трех ночи из-за матча Англия-Хорватия

В ночь на 12 июля Московский метрополитен, Московское центральное кольцо и некоторые другие виды столичного общественного транспорта продолжат работать до трех часов ночи.

Об этом в среду сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта, пояснив, что это делается для того, чтобы все посетители полуфинального матча ЧМ-23018 Англия – Хорватия, который начнется в 21.00 на стадионе «Лужники», смогли разъехаться

«Метрополитен, МЦК, шаттлы S2, S3, S8 до фан-фестов и 45 маршрутов наземного транспорта продлят работу до 03:00», - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что режим работы станций, которые расположены поблизости от фан-зон – «Воробьевы горы», «Ломоносовский проспект», «Университет», «Спартак» и «Тушинская» – во время проведения матча и на время выхода болельщиков со стадиона могут быть изменены. Для удобства болельщиков будет организовано движение аккредитованных такси, которые будут ждать желающих на парковках в пяти минутах ходьбы от южного выхода со станции «Спартак» и на улице Косыгина.

Напомним: чемпионат мира по футболу проходит в России с 14 июня по 15 июля. В полуфинальном матче, который пройдет 11 июля на поле встретятся сборные Хорватии и Англии. Накануне определился первый участник финала ЧМ-2018, которым стала национальная сборная Франции.