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 Доля Китая в структуре экспорта вооружения из РФ составляет около 12%

Доля Китая в структуре экспорта вооружения из РФ составляет около 12%
Митинг в центре Киева собрал более пяти тысяч человек

Митинг в центре Киева собрал более пяти тысяч человек

 Украина подготовила новые санкции в отношении России

Украина подготовила новые санкции в отношении России
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11:56   11 Июля 2018
Россия

Интерес иностранцев к покупке жилья в РФ вырос во время ЧМ-2018

Интерес иностранцев к покупке жилья в РФ вырос во время ЧМ-2018

Об этом сообщила пресс-служба финансово-строительной корпорации «Лидер».

От общего числа звонков доля иностранцев составила 1%. Данные приведены в период с 14 июня по 10 июля. Большая часть вопросов о жилье поступила от жителей Азии, Восточной Европы и стран СНГ. Менее всего звонили жители Южной Америки.

В организации напомнили, что чемпионат мира по футболу в России проходит впервые. В связи с этим заметна следующая тенденция: некоторые россияне отложили серьезные приобретения до завершения соревнований, чтобы принять решение с холодной головой. Иностранцам же очень понравилось в РФ, некоторые задумались о приобретении жилплощади. 

Интерес иностранных болельщиков растет постепенно. В «Лидере» планируют создать отдельную телефонную линию для связи с англоговорящими специалистами, которые обслужат иностранных клиентов.

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Автор: Павел Никифоров
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