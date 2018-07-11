Интерес иностранцев к покупке жилья в РФ вырос во время ЧМ-2018

Об этом сообщила пресс-служба финансово-строительной корпорации «Лидер».

От общего числа звонков доля иностранцев составила 1%. Данные приведены в период с 14 июня по 10 июля. Большая часть вопросов о жилье поступила от жителей Азии, Восточной Европы и стран СНГ. Менее всего звонили жители Южной Америки.

В организации напомнили, что чемпионат мира по футболу в России проходит впервые. В связи с этим заметна следующая тенденция: некоторые россияне отложили серьезные приобретения до завершения соревнований, чтобы принять решение с холодной головой. Иностранцам же очень понравилось в РФ, некоторые задумались о приобретении жилплощади.

Интерес иностранных болельщиков растет постепенно. В «Лидере» планируют создать отдельную телефонную линию для связи с англоговорящими специалистами, которые обслужат иностранных клиентов.