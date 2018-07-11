СМИ: На юго-западе Польши разбился вертолет, двое погибших

Два человека стали жертвами крушения вертолета в Опольском воеводстве на юго-западе Польши.

Об этом в среду со ссылкой на очевидцев крушения сообщает радиостанция RMF FM.

«Два человека погибли в результате крушения вертолета на Опольщизне», - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что винтокрылая машина рухнула в поле поблизости от дороги.

Причины крушения, так же как и данные о марке разбившегося вертолета, его маршруте и принадлежности, к настоящему моменту неизвестны. Информация уточняется.