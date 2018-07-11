Глава СПЧ предложил связать пенсионный возраст с уровнем дохода россиян

Важно сделать реформу понятной и выгодной для граждан, подчеркнул председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов.

В среду СПЧ проводит открытое заседание, где планируется рассмотреть предложенный Кабмином законопроект о повышении пенсионного возраст. Открывая встречу, Федотов заявил, что возраст выхода на пенсию стоило бы привязать к уровню доходов граждан.

Дело в том, что россиянин, который зарабатывает мало, может выйти на пенсию раньше. Но ему стоит понимать, что тогда его пенсия будет маленькой. В то же время у человека с высокой зарплатой и пенсия будет большой: он может работать, сколько хватит сил.

Правительство РФ ранее внесло на рассмотрение Госдумы проект о повышении пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, а для женщин - до 63-х. Целью инициативы является улучшение благосостояния пенсионеров и снижение нагрузки на молодое население.