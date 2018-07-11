ГД 15 лет рассматривала проект о гендерном равенстве и отклонила документ

Депутаты Государственной думы внесли в нижнюю палату парламента законопроект «О государственных гарантиях прав и свобод мужчин и женщин и равных возможностей для их реализации» в 2003 году. В среду, 11 июля, ГД отклонила проект закона.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что 15 лет назад, когда депутаты внесли законопроект, была одна ситуация, а сейчас — другая. По его словам, нужно учесть изменения и доработать проект закона, потому что многие вопросы уже решили.

#Заседание: Вячеслав Володин призвал депутатов активнее подключиться к работе над новой версией законопроекта о защите трудовых прав женщин. Он отметил, что инициативу нужно обсудить «не откладывая в долгий ящик», потому что первая версия проекта рассматривалась 15 лет и устарела — Государственная Дума (@dumagovru) July 11, 2018

Володин напомнил о необходимости отстаивать трудовые права женщин, ведь этот вопрос по-прежнему актуален и требует законодательного решения. Спикер ГД объяснил, что женщины уходят в декрет или, по мнению работодателя, отвлекаются от работы на воспитание детей, поэтому их не продвигают по службе и не увеличивают зарплату.

«Несправедливо и то, что работодатели в первую очередь увольняют именно женщин», — отметил Володин.

Спикер ГД считает, что лучше сконцентрировавшись на защите трудовых и социальных прав женщин. Комитет Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей подготовит новый законопроект, заключил Володин.