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Митинг в центре Киева собрал более пяти тысяч человек

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11:52   11 Июля 2018
Россия

ГД 15 лет рассматривала проект о гендерном равенстве и отклонила документ

ГД 15 лет рассматривала проект о гендерном равенстве и отклонила документ

Депутаты Государственной думы внесли в нижнюю палату парламента законопроект «О государственных гарантиях прав и свобод мужчин и женщин и равных возможностей для их реализации» в 2003 году. В среду, 11 июля, ГД отклонила проект закона.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что 15 лет назад, когда депутаты внесли законопроект, была одна ситуация, а сейчас — другая. По его словам, нужно учесть изменения и доработать проект закона, потому что многие вопросы уже решили. 

 

ГД 15 лет рассматривала проект о гендерном равенстве и отклонила документ

Володин напомнил о необходимости отстаивать трудовые права женщин, ведь этот вопрос по-прежнему актуален и требует законодательного решения. Спикер ГД объяснил, что женщины уходят в декрет или, по мнению работодателя, отвлекаются от работы на воспитание детей, поэтому их не продвигают по службе и не увеличивают зарплату.

«Несправедливо и то, что работодатели в первую очередь увольняют именно женщин», — отметил Володин.

Спикер ГД считает, что лучше сконцентрировавшись на защите трудовых и социальных прав женщин. Комитет Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей подготовит новый законопроект, заключил Володин.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #права #володин #общество #гд #женщины #труд
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