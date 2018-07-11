КНДР нуждается в гуманитарной помощи, заявили в ООН

Такое мнение выразил замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок. Он приехал в Северную Корею с визитом 9 июля.

В ходе своего визита Лоукок посетил больницы, детские сады, а также фабрику по производству детского питания. 11 июля у него пройдут переговоры с представителями официальных властей и партнерами по гуманитарной помощи. По его мнению, КНДР совершенно очевидно нуждается в гуманитарной помощи.

Он отметил, что более половины детей, которые живут в сельской местности, не имеют доступа к чистой воде. Все остальные источники загрязнены. Около 20 процентов детей страдают от недоедания. В больницах не хватает лекарств. Например, замгенсека указал, что в больнице, которую он посетил, 140 человек больны туберкулезом, однако лекарством обеспечены лишь 40 граждан.