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 Доля Китая в структуре экспорта вооружения из РФ составляет около 12%

Доля Китая в структуре экспорта вооружения из РФ составляет около 12%
Митинг в центре Киева собрал более пяти тысяч человек

Митинг в центре Киева собрал более пяти тысяч человек

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11:44   11 Июля 2018
Весь мир

КНДР нуждается в гуманитарной помощи, заявили в ООН

КНДР нуждается в гуманитарной помощи, заявили в ООН

Такое мнение выразил замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок. Он приехал в Северную Корею с визитом 9 июля.

В ходе своего визита Лоукок посетил больницы, детские сады, а также фабрику по производству детского питания. 11 июля у него пройдут переговоры с  представителями официальных властей и партнерами по гуманитарной помощи. По его мнению, КНДР совершенно очевидно нуждается в гуманитарной помощи.

Он отметил, что более половины детей, которые живут в сельской местности, не имеют доступа к чистой воде. Все остальные источники загрязнены. Около 20 процентов детей страдают от недоедания. В больницах не хватает лекарств. Например, замгенсека указал, что в больнице, которую он посетил, 140 человек больны туберкулезом, однако лекарством обеспечены лишь 40 граждан.

 

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Автор: Виктория Разумовская
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