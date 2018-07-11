Путин и Махмуд Аббас встретятся в Москве 14 июля

Президент Палестины Махмуд Аббас нанесет визит в Москву и встретится с российским лидером Владимиром Путиным.

Об этом в среду 11 июля сообщил посол Палестины в России Абдельхафиз Нофаль, отметив, что в ходе встречи лидеры планируют обсудить двусторонние отношения наших стран. Его слова приводит РИА Новости.

«Президент Аббас проведет встречу с президентом РФ Владимиром Путиным 14 июля, чтобы обсудить двусторонние отношения и развитие ситуации на Ближнем Востоке», - говорится в сообщении.

Напомним: ранее уже сообщалось, что палестинский лидер планирует 13 июля прибыть в Россию на несколько дней с тем, чтобы провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, а также посетить финальный матч чемпионата мира по футболу, который пройдет в Москве 15 июля.

Также в Кремле сообщили, что на 11 июля у российского президента Владимира Путина запланирована встреча с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху, на которой стороны обсудят ситуацию в Сирии, проблему палестино-израильского урегулирования и двусторонние отношения.