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 Доля Китая в структуре экспорта вооружения из РФ составляет около 12%

Доля Китая в структуре экспорта вооружения из РФ составляет около 12%
Митинг в центре Киева собрал более пяти тысяч человек

Митинг в центре Киева собрал более пяти тысяч человек

 Украина подготовила новые санкции в отношении России

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11:42   11 Июля 2018
Политика

Госдума приняла закон о возмещении ущерба угонщиками автомобилей

Госдума приняла закон о возмещении ущерба угонщиками автомобилей

Документ одобрили в среду, 11 июля.

Теперь угонщики обязаны возместить ущерб, если автомобилю был нанесен урон во время кражи. Поправки внесены в статью 1080 Гражданского кодекса РФ.

Законопроект вносили для реализации постановления Конституционного суда, которое защищает права и интересы граждан, подвергшихся краже или угону автомобиля.

Закон позволит предъявить требования угонщику, чтобы тот возместил ущерб. Это важно в том случае, если причинителя вреда не установили.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #госдума #политика #угон авто
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