Госдума приняла закон о возмещении ущерба угонщиками автомобилей

Документ одобрили в среду, 11 июля.

Теперь угонщики обязаны возместить ущерб, если автомобилю был нанесен урон во время кражи. Поправки внесены в статью 1080 Гражданского кодекса РФ.

Законопроект вносили для реализации постановления Конституционного суда, которое защищает права и интересы граждан, подвергшихся краже или угону автомобиля.

Закон позволит предъявить требования угонщику, чтобы тот возместил ущерб. Это важно в том случае, если причинителя вреда не установили.