Ле Пен: Россия должна войти в НАТО

Североатлантический альянс после распада СССР следует наделить новой миссией: борьбы с терроризмом и исламизмом, считает лидер французской правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

В Twitter она написала, что страны-члены организации должны задать себе вопрос, чему служит НАТО со времен событий 1990-1991 годов. Очевидно, пора избрать новую миссию, направить силы альянса на борьбу с терроризмом.

Более того, подчеркнула Ле Пен, в рамках этой миссии Россию нужно пригласить присоединиться к альянсу.

"A quoi sert l'OTAN, depuis la chute de l'URSS ? Voilà la vraie question. Ne pourrait-on pas lui donner une nouvelle mission, qui serait la lutte contre le fondamentalisme islamiste et le terrorisme ? Et dans le cadre de cette mission, la Russie devrait intégrer l'OTAN." @CNEWS — Marine Le Pen (@MLP_officiel) July 11, 2018

(«Чему служит НАТО после распада СССР? Это реальный вопрос. Не могли бы мы дать альянсу новую миссию, которая была бы направлена на борьбу против исламского фундаментализма и терроризма? И в рамках этой миссии Россия должна вступить в НАТО» - пер. ИА «ПС»)

В среду в Брюсселе стартует двухдневный саммит НАТО.