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FIFA: Посещаемость матчей ЧМ-2018 приблизилась к 100 процентам

 Доля Китая в структуре экспорта вооружения из РФ составляет около 12%

Доля Китая в структуре экспорта вооружения из РФ составляет около 12%
Митинг в центре Киева собрал более пяти тысяч человек

Митинг в центре Киева собрал более пяти тысяч человек

 Украина подготовила новые санкции в отношении России

Украина подготовила новые санкции в отношении России
Минкоммерции КНР выразило протест США в связи с новыми пошлинами

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СМИ: На юго-западе Польши разбился вертолет, двое погибших
11:34   11 Июля 2018
Весь мир

Ле Пен: Россия должна войти в НАТО

Ле Пен: Россия должна войти в НАТО

Североатлантический альянс после распада СССР следует наделить новой миссией: борьбы с терроризмом и исламизмом, считает лидер французской правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

В Twitter она написала, что страны-члены организации должны задать себе вопрос, чему служит НАТО со времен событий 1990-1991 годов. Очевидно, пора избрать новую миссию, направить силы альянса на борьбу с терроризмом.

Более того, подчеркнула Ле Пен, в рамках этой миссии Россию нужно пригласить присоединиться к альянсу.

(«Чему служит НАТО после распада СССР? Это реальный вопрос. Не могли бы мы дать альянсу новую миссию, которая была бы направлена на борьбу против исламского фундаментализма и терроризма? И в рамках этой миссии Россия должна вступить в НАТО» - пер. ИА «ПС»)

В среду в Брюсселе стартует двухдневный саммит НАТО.

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Автор: Юлия Халус
#россия #франция #нато #политика #марин ле пен #весь мир
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